حوادث
تفكيك عصابة لتزوير زيوت المحركات
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجماعة سبع عيون إقليم الحاجب، السبت الماضي، من تفكيك عصابة تتكون من أربعة أشخاص، متخصصة في تزوير مختلف أنواع زيوت محركات العربات ووضعها بأكياس من البلاستيك المقوى عليها علامات تجارية مزورة لشركات زيوت كبرى مشهورة عالميا، قبل تسويقها بشكل عاد، بعدأكمل القراءة »
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