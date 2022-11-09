خاص
“كوب 27″… تمويل كلفة الاحتباس
مؤتمر شرم الشيخ يبحث سبل تعبئة الموارد المالية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية انطلقت أول أمس (الاثنين) بشرم الشيخ بمصر أشغال الدورة 27 في الشق الرئاسي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ “كوب 27″، بمشاركة نحو 110 من قادة الدول والحكومات، في قمة ستناقش سبل تعبئةأكمل القراءة »
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