حوادث
ثماني سنوات لمحام نصب باسم عبد النباوي
المحكمة صفعته بالعقوبة الأقصى رغم إرجاعه أموال ضحيتين وثلاث سنوات للوسيطة و”ليوتنان” أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، المحامي المتابع في قضية النصب الكبيرة باسم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخمس سنوات سجنا نافذا، كما أدانته في ملف ثان يتعلق بالنصب وخيانة الأمانة منأكمل القراءة »
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