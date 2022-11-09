الأولى
فضائح مالية تهز برامج التأهيل الحضري
أغلقت المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يقودها الوالي بالنيابة حمزة بلكبير، “صنبور” الدعم “السايب” على رؤساء جماعات، ظلوا لسنوات، يتهافتون عليه، ليس من أجل تنمية المدن التي يرأسونها، بل من أجل تنمية “جيوبهم”، كما يعلم بذلك الجميع. وفتح ولاة مهووسون ببرامج التأهيل الحضري، علبة أسرار وخبايا المشاريعأكمل القراءة »
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