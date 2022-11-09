أخبار الصباح
أخبار الصباح
< رشوة أمر وكيل الملك بمراكش، صباح أمس (الثلاثاء)، بوضع موظف بقسم التعمير بعمالة المدينة، رهن الحراسة النظرية للبحث معه حول تلقي رشوة بمبلغ 40 ألف درهم لغض الطرف عن بناء عشوائي. وكان مالك منزل شملته عملية الهدم بمنطقة "بوعكاز"، تلقى وعدا بعدم المساس بمنزله، إلا أنأكمل القراءة »
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