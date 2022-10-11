الودادية الحسنية للقضاة تعلن تاريخ جمعها العام

أعلن الأستاذ عبد الحق عياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، تحديد السبت 29 أكتوبر الجاري موعدا لعقد الجمع العام، ولإنتخاب الرئيس وا أعضاء المكتب المركزي، حسب القوانين المعمول بها.

و يأتي الجمع العام لهذه السنة ليؤكد مواصلة الودادية الحسنية للقضاة إشعاعها وتحملها من جديد مشعل استقلال القضاء والدفاع عن حقوق القضاة وتحديد النهج القويم لعملها ولمساهمتها في إصلاح القضاء، الذي يوجد اليوم في قلب عملية تغيير المجتمع وتحديثه ودمقرطته وبناء دولة الحق والقانون والنماء والتقدم، أي في صميم اختيارات استراتيجية لا رجعة فيها وتحديات مصيرية يجب على المغرب أن يرفعها وهو ما لن يتم إلا بالمساهمة الحاسمة والفعالة للقضاء.

الودادية الحسنية للقضاة تعلن عن تاريخ جمعها العامومن المنتظر أن يعرف هذا الجمع العام مشاركة عدد مهم من قضاة المملكة الشريفة من أجل التشبت بما تحقق من إنجازات ومكتسبات و من أجل التأكيد على إيمانهم الراسخ بجمعيتهم المهنية و ما تحقق من خلالها من إشعاع و مطالب كانت بالأمس القريب من الطابوهات.