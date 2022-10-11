شهادة طبية تطيح بطبيب في الحسيمة

أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية بالحسيمة أوقفت، زوال اليوم (الثلاثاء)، طبيبا بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي بالمدينة نفسها، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.

وأضافت المصادر نفسها إلى أن امرأة كانت قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم فيها الطبيب المشتبه فيه بتعريضها للابتزاز، وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وذلك لتمكين ابنتها من شهادة طبية تثبت أمدًا للعجز يفوق 21 يوما، قصد استغلالها في ملف زجري، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي وتكليف الشرطة القضائية التي عملت على توقيف الطبيب المعني.