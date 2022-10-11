بالصور.. “روطاري” البيضاء ينظم قافلة طبية بإقليم العرائش

بمناسبة ذكرى المولد النبوي، نظم نادي “روطاري” البيضاء قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة مولاي عبد السلام بن مشيش في إقليم العرائش.

وأجرت القافلة أزيد من 260 استشارة طبية، من بينها 112 تدخلا طبيا، تمكن خلالها الطاقم الطبي من استرجاع بصر المستفيدين المصابين بالعمى التام، سواء المتعلقة حالاتهم بإعتام عدسة العين أو أمراض أخرى مرتبطة بالعمر.

وشملت الخدمات التي قدمها أقدم نادي بالمغرب، إجراء 35 عملية ختان للصغار، مع توزيع الكثير من الألعاب في جو احتفالي، شاركت فيه كل من جمعية “العالمية العروسية” وجمعية “منارة العنق” بالبيضاء.