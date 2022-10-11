الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة تمنح جائزة التميز لرئاسة النيابة العامة بالمغرب

أعلنت الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، على هامش اجتماعها السنوي المنعقد بلاهاي بتاريخ 30 شتنبر 2022 والمصادف لاحتفالها بالذكرى العاشرة لتأسيسها، عن منح جائزة GAIA للتميز لـ 2022 في نسختها الأولى لرئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية.

وللإشارة، فإن الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة هي عبارة عن جمعية تُعنى بمحارية الجرائم البيئية وتضم مختلف النيابات العامة بالدول الأوروبية وأعضاء ملاحظين من بينهم المملكة المغربية التي تعد أول بلد افريقي وعربي تُمنح له صفة ملاحظ لدى الشبكة المذكورة. ولقد جاء منح هذه الجائزة لرئاسة النيابة العامة اعترافا بالمجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.