أسواق
“كوفيد 19″… رب ضارة نافعة
الموزعون رفعوا هوامش أرباحهم بـ 66 في المائة استغلت شركات التوزيع الانخفاض الملحوظ لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية، خلال 2020، إثر الركود الذي عرفه الاقتصاد العالمي متأثرا بالإجراءات الوقائية، خاصة الحجر الصحي، إذ اضطرت عدد من الوحدات الإنتاجية إلى تعليق نشاطها، ما أدى إلى تراجع ملحوظ علىأكمل القراءة »
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