حوادث
اعتقال قاتل نديمه في عرس
أحالت الشرطة القضائية بمفوضية إيموزار كندر، على الوكيل العام باستئنافية فاس، شابا عمره 23 سنة لأجل “الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت والسكر العلني البين”، بعد اعتقاله لقتله نديمه في حفل زفاف بحي فرحة بإيموزار بسبب نزاع أججته حالة السكر الطافح التي كانا عليها. واعتقل المتهم منأكمل القراءة »
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