الرياضة
حامي يحترف بليبيا
انتقل عادل حامي، اللاعب السابق لأولمبيك اليوسفية، إلى شباب الجبل الممارس في القسم الثاني للدوري الليبي في صفقة انتقال حر. وقال مصدر مقرب من هذا اللاعب إنه توصل بعرض من الفريق الليبي عن طريق وكيل مغربي ووافق على خوض هذه التجربة الجديدة في مساره الكروي بعدما وقعأكمل القراءة »
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