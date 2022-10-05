الرياضة
الفيلالي وتومليلت يفوزان بدوري خريبكة للتنس
فاز غالي الفيلالي من الأولمبيك البيضاوي، ونهى تومليلت من نادي الأرصاد الجوية، بالدوري الوطني للتنس بخريبكة، المنظم من قبل أولمبيك خريبكة، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتنس. وتفوق غالي الفيلالي في المباراة النهائية فردي ذكور، على صلاح الدين غالي من الراسينغ البيضاوي، فيما تغلبت نهى تومليلت فيأكمل القراءة »
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