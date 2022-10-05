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الصباح الفني

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منذ 6 دقائق
هرمون‭ ‬الحب‭ ‬يصلح‭ ‬الخلايا‭ ‬التالفة اختبر‭ ‬الباحثون‭ ‬العلاج‭ ‬ب‭”‬هرمون‭ ‬الحب‭” ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬بشرية‭ ‬وبعض‭ ‬أنواع‭ ‬الأسماك‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المختبر‭. ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ “‬هرمون‭ ‬الحب‭” ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬لتطوير‭ ‬علاج‭ ‬تلف‭ ‬القلب‭. ‬وتوصلت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الأوكسيتوسين‭” ‬المعروف‭ ‬بـ‭”‬هرمون‭ ‬الحب‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬تنتجه‭ ‬أجسامنا‭ ‬عند‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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