الصباح الفني
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هرمون الحب يصلح الخلايا التالفة اختبر الباحثون العلاج ب”هرمون الحب” حتى الآن في خلايا بشرية وبعض أنواع الأسماك فقط في المختبر. وينتظر أن يستخدم “هرمون الحب” في يوم من الأيام لتطوير علاج تلف القلب. وتوصلت دراسة حديثة إلى أن “الأوكسيتوسين” المعروف بـ”هرمون الحب”، والذي تنتجه أجسامنا عندأكمل القراءة »
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