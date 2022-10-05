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الصباح الفني

8‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬سينما‭ ‬المجتمع

منذ ثانية واحدة
اختارت‭ ‬إدارة‭ ‬ملتقى‭ ‬سينما‭ ‬المجتمع‭ ‬بخريبكة‭ ‬ثمانية‭ ‬أفلام‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقته‭ ‬الرسمية‭ ‬للنسخة‭ ‬السادسة‭ ‬منه،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الممثلة‭ ‬سعاد‭ ‬خيي‭.‬ ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬ملتقى‭ ‬سينما‭ ‬المجتمع،‭ ‬من‭ ‬عاشر‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬ثاني‭ ‬عشر‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬الشروق‭ ‬للثقافة‭ ‬والتنمية‭ ‬ببئر‭ ‬مزوي‭ ‬إقليم‭ ‬خريبكة‭.‬ وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الأفلام‭أكمل القراءة »

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منذ ثانية واحدة


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