الصباح الفني
8 أفلام في ملتقى سينما المجتمع
اختارت إدارة ملتقى سينما المجتمع بخريبكة ثمانية أفلام للمشاركة في مسابقته الرسمية للنسخة السادسة منه، التي تحمل اسم الممثلة سعاد خيي. ويأتي تنظيم ملتقى سينما المجتمع، من عاشر نونبر المقبل إلى ثاني عشر منه من قبل جمعية الشروق للثقافة والتنمية ببئر مزوي إقليم خريبكة. وتضم قائمة الأفلامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا