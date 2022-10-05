fbpx
الرياضة

الفتيات يواجهن الشيلي استعدادا للمونديال

منذ 17 دقيقة
الغزواني أكدت أن البعثة تعمدت الحضور مبكرا للهند يواجه المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة نظيره الشيلي، اليوم (الأربعاء)، بكوا بالهند، لحساب استعداداتهما لنهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقتها الثلاثاء المقبل. وأجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، آخر حصة إعدادية له، أمس (الثلاثاء)، استعدادا لهذه المباراة،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى