الرياضة
الفتيات يواجهن الشيلي استعدادا للمونديال
الغزواني أكدت أن البعثة تعمدت الحضور مبكرا للهند يواجه المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة نظيره الشيلي، اليوم (الأربعاء)، بكوا بالهند، لحساب استعداداتهما لنهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقتها الثلاثاء المقبل. وأجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، آخر حصة إعدادية له، أمس (الثلاثاء)، استعدادا لهذه المباراة،أكمل القراءة »
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