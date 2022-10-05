الصباح الفني
البدوي في “أوبريت” مصرية
علمت “الصباح” أن المغنية جميلة البدوي، اختيرت لتكون ضمن الفنانين الذين سيحيون إحدى حفلات “نصر أكتوبر” بمصر. وقالت المصادر إن البدوي حلت قبل أيام بمصر، وحضرت التدريبات الخاصة بـ”الأوبريت”، والتي من المنتظر أن تجمعه بعدد من الفنانين المصريين والعرب أيضا، علما أن الأوبريت ستحمل اسم “كمل عبورك”.أكمل القراءة »
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