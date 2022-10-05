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الصباح الفني

البدوي‭ ‬في‭ “‬أوبريت‭” ‬مصرية

منذ 8 دقائق
جميلة‭ ‬البدوي‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
علمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬المغنية‭ ‬جميلة‭ ‬البدوي،‭ ‬اختيرت‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬سيحيون‭ ‬إحدى‭ ‬حفلات‭ “‬نصر‭ ‬أكتوبر‭” ‬بمصر‭.‬ وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬البدوي‭ ‬حلت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬بمصر،‭ ‬وحضرت‭ ‬التدريبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ‭”‬الأوبريت‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تجمعه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المصريين‭ ‬والعرب‭ ‬أيضا،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الأوبريت‭ ‬ستحمل‭ ‬اسم‭ “‬كمل‭ ‬عبورك‭”.‬أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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