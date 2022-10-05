الرياضة
السبيطي مدربا لسيدي بنور
أعلن حسن بلبلاج، رئيس فتح سيدي بنور، تزكية توفيق السبيطي مدربا رسميا للفريق البنوري، بعدما اعتذر رشيد دلال عن تدريب الفريق. واستهل الفتح مساره بالقسم الوطني الثاني هواة، بفوز على وفاق أسفي (2 / 1) ثم عاد بتعادل ثمين من ميدان اتحاد أزيلال. واستأنف توفيق السبيطي، أولأكمل القراءة »
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