الرياضة
ميلان مصر على ضم زياش
ذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن ميلان لم يستسلم بخصوص ضم الدولي المغربي حكيم زياش، وطالب تشيلسي بإيجاد حل توافقي، في أفق انتدابه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ولم تفلح مجهودات ميلان في انتداب زياش، رغم أنه قدم تنازلات لإدارة تشيلسي، لكنها أصرت على بيع عقدأكمل القراءة »
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