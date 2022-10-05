الرياضة
حظوظ متباينة للأندية الوطنية قاريا
الوداد على عتبة المجموعات والرجاء دون جمهور ومهمة صعبة لبركان والجيش يدخل ممثلو كرة القدم الوطنية الأسبوع الجاري، المنافسات القارية بمعنويات مختلفة، إذ يعد الوداد، حامل لقب عصبة الأبطال، الأفضل والأكثر استعدادا، بالنظر إلى الوجه الذي ظهر به في بداية الموسم الجاري، إلى جانب الجيش الملكي، الذيأكمل القراءة »
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