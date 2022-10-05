الرياضة
الوداد يعقد جمعه بعد المونديال
الجماهير تختار أوناجم أفضل لاعب في مواجهة بركان حدد سعيد الناصري، رئيس الوداد، دجنبر المقبل، موعدا لعقد جمعه العام. وأكد مصدر مطلع أن الوداد سيعقد جمعه مباشرة بعد نهاية كأس العالم بقطر. وشرع أمين مال الفريق في إعداد نسخ من التقارير المالية لثلاث سنوات الماضية، فيما تكلفتأكمل القراءة »
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