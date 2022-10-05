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الرياضة

تكوين المدربين… ما الجدوى؟

منذ 47 ثانية
M. Faouzi Lekjaa accorde un entretien √† la MAP
الإدارة التقنية توزع أعلى الشهادات والأطر الوطنية تعاني العطالة كرة القدم الوطنية رائدة على الصعيد القاري في مجال تكوين المدربين. ورغم العديد من الشهادات التي توزعها سنويا، خلال الدورات التكوينية التي تنظمها دوريا، مازال عدد كبير من الأطر الوطنية، يعاني العطالة، بل التهميش في بعض الأحيان. وباتأكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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