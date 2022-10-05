مجتمع
تراجع جودة مياه الشرب بأزيلال
احتج سكان العديد من أحياء أزيلال، وخاصة سكان “تشيبيت”، الأسبوع الماضي، على تغير لون مياه الشرب وطعمها ولونها، إذ تسربت منها رائحة كريهة تنبعث من الحنفيات، ما خلف تذمرا للأسر التي صارت تبحث عن بديل وجدته عائلات في قارورات الماء التي تباع في الدكاكين، لكن أسرا أخرىأكمل القراءة »
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