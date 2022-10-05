أسواق
توصيات لإصلاح الاختلالات
إعادة النظر في الإطار القانوني والعلاقات التعاقدية وإقرار نظام ضريبي خاص وتضريب الأرباح الفاحشة خلص مجلس المنافسة، بعد تشخيص الوضع، إلى إصدار عدد من التوصيات لإصلاح الاختلالات التي يعانيها سوق المحروقات، بما يضمن تنافسية حقيقية بين الفاعلين في القطاع. وتوجد الكرة، حاليا، في ملعب الحكومة لتصحيح الوضع.أكمل القراءة »
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