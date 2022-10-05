أسواق
سوق المحروقات… الربح المضمون
غياب منافسة حقيقية وحواجز كثيرة تمنع ولوج وافدين جدد وهيمنة شركات محدودة على القطاع كشف تشخيص مجلس المنافسة لسوق المحروقات، خاصة البنزين والغازوال، اختلالات كبيرة تحد من مستوى التنافس بين الفاعلين في القطاع، إذ أن السوق ما زال يخضع لقوانين تعود لسبعينات القرن الماضي، رغم صدور قانونأكمل القراءة »
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