أسواق
قطاع محاط بسياج التراخيص
النصوص القانونية المنظمة للمجال تخول الوزارة المعنية سلطة تقديرية لمنح الترخيص أو رفضه يضع القانون عددا من الشروط التي يتعين استيفاؤها للحصول على رخصة الاستيراد، وتفتقر المعايير المحددة للدقة والوضوح، إذ تخول النصوص القانونية المنظمة للقطاع الوزارة المعنية بسلطة تقديرية في البت في الطلبات وتقييمها، إذ لاأكمل القراءة »
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