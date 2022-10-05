مجتمع
التهاون يحرم البيضاء من عقار بالمجان
يتسبب التهاون في إتمام الإجراءات الإدارية في ضياع عدد من حقوق ومكتسبات وعقارات وهبات جماعة البيضاء، آخرها أرض مؤدية إلى مقاطعة عين السبع مساحتها 5570 مترا مربعا. ووصلت الجماعة، في 2020، إلى اتفاق مع رجل الأعمال المعروف مالك الشركة المدنية العقارية «الرنبا»، إلى اتفاق بالتراضي، يتنازل بموجبهأكمل القراءة »
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