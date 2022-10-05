مجتمع
الملـك العمومـي… عـودة الفوضى
20 ألفا من المحلات تستغله دون التوفر على رخص باشرت السلطات المحلية بالدار البيضاء حملة، قبل الجائحة، لتحرير الملك العمومي من الفوضى، ولاقت هذه المبادرة استحسانا من قبل السكان، الذين أصبحوا يجدون صعوبات في السير على الأرصفة والمرور بشكل سلس بين الأزقة والأحياء، بسبب احتلال المحلات التجاريةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا