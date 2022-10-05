fbpx
حوادث

سقوط متهمين بتجنيد إرهابيين

منذ 12 دقيقة
تعاون استخباراتي بين المغرب وإسبانيا أطاح بـ 11 مشتبها فيهم بين مليلية والناظور انتهى تنسيق استخباراتي مغربي إسباني في مجال مكافحة الإرهاب، فجر أمس (الثلاثاء)، بوضع اليد على مشتبه فيهم ينشطون بين الناظور ومليلية، لإحياء الفكر المتطرف واستقطاب مجندين للانضمام إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية فيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 12 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى