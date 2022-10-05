حوادث
سقوط متهمين بتجنيد إرهابيين
تعاون استخباراتي بين المغرب وإسبانيا أطاح بـ 11 مشتبها فيهم بين مليلية والناظور انتهى تنسيق استخباراتي مغربي إسباني في مجال مكافحة الإرهاب، فجر أمس (الثلاثاء)، بوضع اليد على مشتبه فيهم ينشطون بين الناظور ومليلية، لإحياء الفكر المتطرف واستقطاب مجندين للانضمام إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا