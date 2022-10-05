حوادث
إيقاف محترفين في السرقة بالأنترنيت
استدراج الضحايا والاعتداء عليهم والأمن يتمكن من اعتقال بعضهم أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة بطنجة، أمس (الثلاثاء)، شخصين ينشطان ضمن عصابة إجرامية متخصصة في استدراج ضحاياها عن طريق الأنترنيت وسرقتهم باستعمال العنف، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، الذي أجرى معهما بحثاأكمل القراءة »
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