أسواق
اليماني: التحرير في غياب ضبط المنافسة
منسق جبهة إنقاذ “سامير” أكد أن المغاربة ينتظرون قرارات للحد من ارتفاع الأسعار أكد الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة «سامير»، أن اعتراف مجلس المنافسة بالأسعار الفاحشة في سوق المحروقات، يعتبر نوعا من الإدانة لقرار الحكومة، التي حررت الأسعار، دون وضع ضوابط المنافسة الشريفة. وأوضح اليمانيأكمل القراءة »
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