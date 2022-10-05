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الإعلام الفرنسي… فضيحة الاستقلالية والحرية

منذ 16 ثانية
(FILES) Photo taken on August 8, 2009 in Corte, Corsica, of Ferhat Mehenni, president of the Kabylia Autonomy Movement (MAK), presenting his movement. Mehenni and his movement, demanding autonomy for Algeria's Kabylia region, said on June 2, 2010 they had set up a government-in-exile in France to challenge the national leaders in Algiers. AFP PHOTO STEPHAN AGOSTINI (Photo by STEPHAN AGOSTINI / FILES / AFP)
المعايير المزدوجة لقصر “الإيليزي” ومنع حوار مع رئيس جمهورية القبايل تتغنى فرنسا بأنها حامية الصحافة وحرية الرأي في العالم، لأنها تكفل حق الحصول على المعلومات، كما يردد شعار قنواتها الإعلامية “الاستقلالية والموضوعية والمساواة”، لكنها تطأطئ رأسها لمنع فرحات مهني، الذي يحمل صفة “رئيس جمهورية القبايل” في الجزائر،أكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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