الأولى
الإعلام الفرنسي… فضيحة الاستقلالية والحرية
المعايير المزدوجة لقصر “الإيليزي” ومنع حوار مع رئيس جمهورية القبايل تتغنى فرنسا بأنها حامية الصحافة وحرية الرأي في العالم، لأنها تكفل حق الحصول على المعلومات، كما يردد شعار قنواتها الإعلامية “الاستقلالية والموضوعية والمساواة”، لكنها تطأطئ رأسها لمنع فرحات مهني، الذي يحمل صفة “رئيس جمهورية القبايل” في الجزائر،أكمل القراءة »
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