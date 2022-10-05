الأولى
تحت الدف
اختار ممثلو الداخلية في الأقاليم الجنوبية، خاصة بجهة الداخلة وادي الذهب، تطبيق مقولة “كم حاجة قضيناها بتركها”، لتبرير عجزهم عن وقف نفوذ القوارب غير القانونية، المسؤولة عن استنزاف المخزون السمكي وعمليات التهريب والاتجار في البشر. هلل المسؤولون أنفسهم، في البداية، بتشكيل لجنة إحصاء أسندت إليها الداخلية مهمةأكمل القراءة »
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