الأولى
الحبس لسفير “الأرز الملغاشي”
نطق زكرياء الخياري، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في الرابعة من صباح أمس (الثلاثاء)، بحكم مدته سنتان حبسا موقوف التنفيذ، في حق السفير المغربي السابق بمدغشقر، وبإرجاعه مبلغا يزيد عن نصف مليار (530 مليونا) لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربةأكمل القراءة »
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