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بوريطة: إيران راعية الإرهاب والانفصال
قال إنها تسلح “بوليساريو” بدعم جزائري ودعا إلى التصدي لنفوذها بالمنطقة اتهم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إيران برعاية الإرهاب والمنظمات الانفصالية في عدد من دول الخليج واليمن وشمال إفريقيا. وقال بوريطة، في ندوة صحافية نظمها مع نظيره اليمني أحمد عوض بنأكمل القراءة »
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