الأولى
انتحار قاتل طليقته بسطات
في تطور مفاجئ للجريمة البشعة التي هزت حي الأمل بسطات، الأسبوع الماضي، لفظ وادي سبو بالقنيطرة، جثة القاتل بائع السمك، على ضفاف الوادي، غير بعيد عن القاعدة الجوية الثالثة بالمدينة وشاطئ المهدية، أول أمس (الاثنين). وتزامن الحادث مع عثور شخص على ملابس ورسالة موقعة باسم الهالك، فوقأكمل القراءة »
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