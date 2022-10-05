أخبار الصباح
أخبار الصباح
< دواء أفاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الحكومة تعتزم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مبيعات الدواء، بسعر 7 في المائة، موضحا، أن هذا القرار، الذي سيساهم في تخفيض أسعار الأدوية، يندرج ضمن تنزيل المشروع الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية. (ع. ك) < "سيلسيون"أكمل القراءة »
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