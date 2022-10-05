الأولى
نهب باسم “تعويضات” الأشغال بالبيضاء
تضع شركات للتنمية المحلية، مكلفة بإنجاز مشاريع وبرامج واتفاقيات بالبيضاء، يدها في صندوق الاعتمادات المالية، للحصول على حصتها من “التعويضات” عن كل مشروع، دون أي سند قانوني، وفي غياب أي تعاقد مع “صاحب المشروع” يحدد النسب والشروط. وتشبه الحسابات البنكية المفتوحة لفائدة شركات التنمية المحلية “الكبرى”، “مغارةأكمل القراءة »
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