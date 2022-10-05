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المنفلوطي: تعرضنا لمؤامرة
سحب ملفه من “طاس” وقال إن رئيس فريق غرر به سحب الاتحاد البيضاوي لكرة القدم ملفه من محكمة التحكيم الرياضية الدولية “طاس”، والمتعلق بعدم أخذ لجنة الأخلاقيات بالجامعة بشكاية رئيسه عبد الرزاق المنفلوطي، في موضوع التلاعب، وتوقيفه سنة، في المقابل، وتغريمه 20 ألف درهم. وقال المنفلوطي، في حوارأكمل القراءة »
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