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حوار

جهة البيضاء تستحق الاعتراف

منذ 11 دقيقة
عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة قال إن برنامجا طموحا للتنمية سيرى النور في السنوات المقبلة قال عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة البيضاء-سطات، إن مجهودا كبيرا ينبغي أن يبذل على جميع الواجهات حتى تحظى الجهات بما تستحقه من اهتمام وتأثير واعتراف، مؤكدا، في حوار مع صحافيي “إيكوميديا”،أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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