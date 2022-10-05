حوار
جهة البيضاء تستحق الاعتراف
عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة قال إن برنامجا طموحا للتنمية سيرى النور في السنوات المقبلة قال عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة البيضاء-سطات، إن مجهودا كبيرا ينبغي أن يبذل على جميع الواجهات حتى تحظى الجهات بما تستحقه من اهتمام وتأثير واعتراف، مؤكدا، في حوار مع صحافيي “إيكوميديا”،أكمل القراءة »
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