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“بوليساريو” ودبلوماسية الفراش

منذ 8 ساعات
النانة لبات الرشيد تنظم ليالي الأنس لفائدة قيادات “سكتور تندوف” العسكري الجزائري بقلم: الفاضل الرقيبي لا تخلو الصور المتداولة لزعيم جبهة “بوليساريو”، أخيرا، من وجود النانة لبات الرشيد بجانبه، تحت مسمى “مستشارة مكلفة بالوطن العربي”، مع العلم أن “بوليساريو” لا تحظى بأي تعاطف عربي، ولا تمتلك أيأكمل القراءة »

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