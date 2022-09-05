حوادث
تفكيك شبكتين لتهريب المخدرات
حجز ثلاث سيارات بمعبر العرجات وحجز 550 كيلوغراما من “الكيف” فككت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالسهول شرق سلا، منتصف الأسبوع الماضي، شبكتين لتهريب المخدرات من مدن الشمال نحو البيضاء ومراكش. وضربت قوات الدرك في العملية الأولى شبكة تتكون من خمسة أشخاص كانوا على متن سيارتين منأكمل القراءة »
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