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الصباح السياسي

وزراء في الخطوط الأمامية للاحتقان

منذ دقيقتين
يواجهون امتحان مضاعفة الجهد لتلبية مطالب الدخول الاجتماعي وجولات الحوار يشكو المواطنون غلاء الأسعار ليست فقط بالنسبة للمواد الاستهلاكية الغذائية، بل في كل ما له علاقة بمجال تلبية حاجيات أفراد الأسرة الواحدة التي تعاني بسبب تقلب الأسواق وصراع الجبابرة أي الشركات لفرض الأمر الواقع، والادعاء أن تداعياتأكمل القراءة »

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