أخبار الصباح
أخبار الصباح
< بنوك تجري الفرقة الوطنية، منذ أول أمس (السبت)، أبحاثا مع خمسة متهمين يشكلون عصابة، تخصصت في اعتراض زبناء البنوك. واعترض المتهمون ضحية بعد خروجه من بنك ببوزنيقة، في غشت الماضي، وعنفوه باستعمال السلاح الأبيض، ثم سلبوه 41 مليونا. وأثبتت الأبحاث أنهم يستعملون سيارة ويخططون لعملياتهم بعدأكمل القراءة »
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