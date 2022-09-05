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التزوير يورط قاضيا وأربعة عدول

منذ 5 دقائق
إغلاق الحدود في وجه مستعمل وثيقة مزورة في انتظار الاستماع لأفراد الشبكةوجه قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء استدعاء، من أجل الاستماع إلى أربعة عدول وقاضي توثيق، على خلفية ملف تزوير في محررات رسمية واستعمالها والتوصل بغير حق إلى وثائق مزيفة واستعمالها وصنع وثائق تتضمن وقائع غيرأكمل القراءة »

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