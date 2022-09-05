حوادث
محاكمة شبكة للاتجار في البشر
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، في محاكمة 7 أشخاص بينهم قاصران، أعمارهم بين 17 سنة و44، يشكلون شبكة للاتجار في البشر والتغرير بقاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن في أوضاع حميمية في فيديوهات تبعث إلى شخص بالخارج جاري البحث عنه. ويتابعون في حالة اعتقال، في ملفين جنائيين أحدهماأكمل القراءة »
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