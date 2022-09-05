الأولى
بركان غضب بالوداد
مخاوف من ترجيح كفة المنافس في السوبر ومنع الجمهور بعد الاعتقالات المبكرة كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن حالة غضب كبيرة تخيم على البيت الودادي، بعد تسرب أخبار عن تخطيط جهات لتوجيه نتيجة مباراة “السوبر الإفريقي”، المنتظر إجراؤها، السبت المقبل بالرباط، لصالح فريق نهضة بركان. وقالت المصادرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا