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الصباح السياسي

أطر الشباب والرياضة تنتفض

منذ 20 ثانية
وقفة أمام الوزارة بدعوة من الكتابة الوطنية للأطر المساعدة ينتظر أن تبدأ الاحتجاجات القطاعية المزامنة للدخول الاجتماعي من أمام مقرات بعض الوزارات، كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، التي وضعتها الخارطة الاجتماعية للقطاعات الحكومية في الخطوط الأمامية لسنة ينتظر أن تكون صعبة، بالنظر إلىأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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