مجتمع
البنوك عاجزة عن استرداد قروض بـ 8880 مليارا
سجل حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك تراجعا، خلال يوليوز الماضي، بناقص 1.6 في المائة مقارنة بحجمه في الشهر الذي قبله، ليستقر إجمالي التمويلات الممنوحة في حدود 1011 مليار درهم. وأفادت المعطيات التي كشفها بنك المغرب أن حجم القروض عرف، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية،أكمل القراءة »
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