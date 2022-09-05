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الصباح السياسي

شبح إفلاس منظومة التقاعد

منذ 11 ثانية
نقابيون يرفضون الحلول الترقيعية ويحذرون من مغبة رفع مستوى التوتر الاجتماعي أعلنت الحكومة عن إفلاس قريب لصناديق التقاعد، بسبب سوء التدبير، والتحول الديمغرافي، إذ انتقلت نسبة التغطية في القطاع العام مثلا من 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد في 1983، إلى 6 في 1997، ثم 3 في 2011أكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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